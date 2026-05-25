İstanbul Sancaktepe’de trafik kazasının ardından yaşanan tartışmada bir kadın sürücüye saldırdığı belirlenen şüpheliye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yaşanan trafik kazasının ardından başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kadın Sürücüye Saldırdı

Tartışma sırasında Ramazan K. (30), Sibel K. (32) isimli kadın sürücüye saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Ramazan K.’yı gözaltına aldı. Şüpheliye, “Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” suçlaması kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelinin ayrıca “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.