Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, deprem saat 22.36’da kaydedildi. Yerin belirli bir derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Olumsuz İhbar Bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar Kısa Süreli Panik Yaşadı

Gece saatlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı belirtildi. Yetkililer, gelişmelerin AFAD ve ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini bildirdi.