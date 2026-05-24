Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, CHP’li bazı milletvekilleriyle birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti.

Ziyarete milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel de katıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Sarı, Kılıçdaroğlu’nun yaşanan gelişmelerden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

“Partide İlk Kez Böyle Bir Tabloyla Karşılaşıldı”

Sarı, parti içinde yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun yıllardır görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Parti içi diyalog kanallarının sağlıklı işlemediğini ifade eden Sarı, milletvekillerinin genel merkezle doğrudan temas kurmakta zorlandığını ve bu durumun ciddi bir kırılma yarattığını dile getirdi.

“Yetkili Organlar Bayram Sonrası Toplanacak”

Sarı, CHP’nin önümüzdeki günlerde kritik bir sürece gireceğini belirterek, Parti Meclisi başta olmak üzere yetkili organların bayram sonrası toplanacağını söyledi.

Bu toplantılarda bir yol haritası belirleneceğini ve sürecin buna göre hızlandırılacağını ifade etti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun bayramdan sonra genel merkeze gelmesinin planlandığını, süreci ise bir süre kendi ofisinden takip edeceğini aktardı.

“Temas Kurulabilir, Bayram Bir Fırsat”

Sarı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindeki isimlerle temas kurulup kurulmayacağı yönündeki soruya ise, bunun mümkün olduğunu belirtti.

Sarı, siyasi aktörler arasında diyalog kanallarının açık olması gerektiğini vurgulayarak, bayramın bu süreçte bir “birleşme ve kucaklaşma fırsatı” olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.