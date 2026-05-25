Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan faaliyet izninin kaldırılması kararı iptal edildi.

Karara göre, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu düzenlemenin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.

YÖK Başkanı Özvar’dan Açıklama

Erol Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirleri doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade etti.

Özvar açıklamasında, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi amacıyla sürecin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

İlk kararın mevcut mevzuat kapsamında zorunlu bir hukuki işlem olduğunu kaydeden Özvar, sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda kararın güncellendiğini vurguladı.

Özvar, açıklamasının sonunda alınan kararın öğrenciler, aileler ve yükseköğretim camiası için hayırlı olmasını diledi.