4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası (İKN) :2026/8965071

1. İdarenin Adı: AYBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2. Adresi: Ayvalı Mahallesi Gazze Caddesi No:7 Keçiören/ANKARA

3. Telefon/fax numarası: 03129061123/9062950

4. İhale dokümanının görülebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr

5. Tarih ve Saati: 10.06.2026 - 10:00

6. E-tekliflerin açılacağı adres: AYBÜ Milli İrade Binası B Blok Kat:7 Keçiören / ANKARA

7. Teklif ve sözleşme türü: Anahtar teslimi götürü bedel

8. Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 Adet Yangın Yönetmeliği Kapsamında Tadilatların Yapılması Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

9. İşin Yapılacağı Yer: AYBÜ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Şereflikoçhisar /ANKARA

10. İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

11. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

12. Katılım ve yeterlik kriterleri: 1. Teklif mektubu 2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler 3. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler 5. Geçici teminat 6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi

13. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

14. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

15. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup konsorsiyum olarak teklif verilemez. Son 15 yıl içinde ihale konusu veya benzer işlere (B III. Grup Bina İşleri) ilişkin, teklif bedelinin en az %100'ü oranında iş deneyim belgesi sunulmalıdır. Denk sayılacak bölümler İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık'tır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İstekliler tekliflerini, işin tamamı için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler ve teklif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat sunacaklardır. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim günüdür. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 olup, sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecektir. İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

