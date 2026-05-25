BATMAN’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 SSZ 17 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 Yaralının Durumu Ağır

Kazada araçta bulunan E.S. (26), M.S. (22), R.S. (56) ve İ.S. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan E.S., M.S. ve R.S.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.