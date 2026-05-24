Tan Taşçı, İzmir’de verdiği konserde talihsiz bir sahne kazası yaşadı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda sahne alan ünlü sanatçının performansı sırasında kullanılan alev efekti bir anda yüzüne doğru yükseldi. O anlar konser alanındaki izleyicilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Konser sırasında gerçekleştirilen sahne şovunda kullanılan alev efektinin kontrolden çıkarak sanatçıya çok yakın noktada patladığı görüldü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Tan Taşçı’nın refleksle geri çekildiği anlar dikkat çekti. Görüntülerde alevin ardından sanatçının baş kısmından duman yükseldiği de görüldü.

Seyirciler panik yaşadı

Yaşanan olay sırasında konser alanındaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Tan Taşçı’nın soğukkanlı tavrı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının yaşadığı korku dolu anlara rağmen konserine ara vermeden devam etmesi dikkat çekti.

Konserde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok kullanıcı sahne güvenliği konusunda yorum yaptı. Olay sonrası sanatçının sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuz açıklama yapılmadı.