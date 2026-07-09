Yangın, saat 02.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.