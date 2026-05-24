Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Kayseri kara yolu üzerindeki Poyrazlı köyü mevkisinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen İ.Ö. yönetimindeki pikap ile H.İ.A. idaresindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile pikapta bulunan O.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan O.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.