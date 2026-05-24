Özgür Özel, mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası görevleri düşen Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararını açıklamasının bekleneceği değerlendirildi.

Olağanüstü Kurultay İçin İmza Süreci Gündemde

Kılıçdaroğlu’nun belirtilen süre içinde herhangi bir karar almaması durumunda, Kurban Bayramı’nın ardından ilk pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanmasına başlanacağı belirtildi.

CHP kulislerinde olağanüstü kurultay ihtimalinin güçlendiği konuşulurken, toplantıda izlenecek yol haritasının da ele alındığı öğrenildi.

CHP Tüzüğü Ne Diyor?

CHP Tüzüğü’ne göre olağanüstü kurultay; Genel Başkan’ın doğrudan çağrısıyla, Parti Meclisi kararıyla ya da kurultay üye tam sayısının beşte birinin 15 gün içinde noterden onaylı imzalarıyla yapılabiliyor.

Tüzük hükümlerine göre olağanüstü kurultayın, ilgililere en az 15 gün önceden duyurulması şartıyla en geç 45 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.