KAYSERİ’de polis ekiplerinin durdurup arama yaptığı 2 araçta 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu 2 araç durduruldu.

Araçlarda bulunan A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.