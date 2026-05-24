Eve Giden Yol dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak’ın yer aldığı yapım, haziran ayının ilk haftasında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım imzası taşıyan ve Netflix için çekilecek olan 8 bölümlük dizinin çekimleri, Bilecik’te terk edilmiş bir köyde gerçekleştirilecek. Dizide Aras Bulut İynemli, “Kemal Mezinniler” karakterine hayat verirken, Nilperi Şahinkaya ise Kemal’in eşi Şebnem rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Çiftin çocukları Melis ve Efe Alp karakterlerini ise Aylin Akpınarile Kuzey Ayvat canlandıracak.

“Eve Giden Yol” Dizisinin Konusu Dikkat Çekiyor

Güçlü hikâyesiyle öne çıkan dizide, Kemal ve ailesinin içinde bulunduğu aracın bir otobüsle çarpışmasının ardından yaşanan gizemli olaylar konu alınıyor. Senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturuyor.

Dizide Kemal’in babası Asım karakterini Osman Alkaş canlandırırken, kazazedelerden Nilgün’e Sennur Nogaylar hayat verecek. Mehmet Fatih Obuz ise Nilgün’ün torunu Demir karakteriyle ekranlara gelecek.

Elif Ürse “Zamira” Karakteriyle İzleyici Karşısında

Başarılı seslendirme sanatçısı kimliğiyle de tanınan Elif Ürse, dizide “Zamira” karakterini canlandıracak. Tıp alanındaki bilgisiyle dikkat çeken Zamira’nın, dizinin gizemli karakterlerinden biri olacağı öğrenildi. Zamira’nın yanında çalışan Başak karakterini ise Cansu Türedi oynayacak.

Ödüllü Oyuncu Durukan Ordu da Kadroda

Dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda ayrıca Alper Çankaya, Ahmet Kürşat Öcalan, Özge Törer, Ali Kayra Kul, ödüllü oyuncu Durukan Ordu, Halil Babür, Ezgi Sözmen, Caner Solmaz ve Süleyman Kabaali yer alıyor.

Gizem ve dram türündeki “Eve Giden Yol”, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı.