ABD Başkanı Donald Trump, son saatlerde yaptığı değerlendirmelerde İran ile yürütülen temaslara ilişkin önemli mesajlar verdi. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, Washington ile Tahran arasında bir anlaşmanın duyurulabileceği yönündeki beklentiler arttı.

“Detaylar Yakında Açıklanacak” Mesajı

Trump’ın, İran ile yapılması beklenen anlaşmanın son aşamaya geldiğini ve detayların yakın zamanda açıklanacağını söylediği aktarıldı. Sürecin ilerlediğine işaret eden açıklamalar, uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Hürmüz Boğazı Vurgusu

Anlaşmanın olası maddelerine de değinen Trump’ın, sürecin bir parçası olarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğini dile getirdiği belirtildi. Bu açıklama, enerji ve küresel ticaret açısından kritik bir bölgeye işaret etmesi nedeniyle dikkat çekti.