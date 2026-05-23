Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları, kamuoyunda tartışmalara neden olan “mutlak butlan” süreciyle ilgili ortak bir değerlendirme yaptı. Yapılan açıklamada, partinin geçmişte birçok zorlu süreci dayanışma içinde atlattığı belirtilerek, mevcut dönemin de birlik ruhuyla aşılacağı mesajı verildi.

Başkanlar, son dönemde yaşanan gelişmelerin temel amacının CHP içerisinde ayrışma yaratmak ve toplumdaki değişim beklentisini zayıflatmak olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu tür girişimlerin farkında olunduğu ve parti örgütünün buna karşı ortak duruş sergileyeceği vurgulandı.

“GENEL MERKEZİN YANINDAYIZ”

Ortak metinde, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının, partinin seçilmiş yönetimine destek verdiği açık şekilde dile getirildi. Belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetimin yanında olduklarını belirterek, parti içindeki birlik mesajını öne çıkardı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Açıklamanın dikkat çeken bölümünde ise olağanüstü kurultay talebi yer aldı. Başkanlar, parti içindeki tartışmaların sona ermesi ve sürecin netleşmesi adına kurultayın gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’li belediye başkanları, olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içerisinde toplanmasının partinin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.