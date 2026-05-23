Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik polisi ekipleri, yaşanan yoğunluk üzerine kontrol noktalarındaki önlemlerini artırdı. Kavşaklarda ve trafiğin yoğunlaştığı noktalarda ulaşımı kontrollü ve akıcı hale getirebilmek adına çalışmaların sürdüğü bildirildi. Son 24 saatte Bodrum'a, 20 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.