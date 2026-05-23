Kurban Bayramı tatili öncesi yollarda hareketlilik arttı. Ankara-Samsun kara yolu ile Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğun araç trafiği yaşandı.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da turizm bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte özellikle ana ulaşım güzergahlarında trafik dikkat çekti. Trafiğin zaman zaman yavaşladığı kara yollarında araç yoğunluğu dronla görüntülendi.
Yetkililer, sürücülere aşırı hız, yakın takip ve dikkatsiz araç kullanımına karşı uyarılarda bulunurken, uzun yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve dinlenerek seyahat etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Ekiplerin güzergahlarda trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.