Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan süreç sonrası ilk kez kamuoyu karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Ankara’da konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’de son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin köklü bir parti olduğunu vurgulayarak, partinin ahlaki değerlerini koruması gerektiğini söyledi. Parti içindeki söylemlere de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “CHP’yi ayrıştıracak açıklamalardan kaçınılması gerekiyor. Bizim parti kültürümüzde eski başkanlara aşağılayıcı dil asla kullanılmaz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e de değinen Kılıçdaroğlu, “Özgür Bey’e yeni görevi hayırlı olsun. Beni arayacağını söylemişti ancak henüz aramadı” dedi.

CHP’nin kuruluş ilkelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Ben hepinizin huzurunda söz veriyorum. CHP’yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama partinin ahlaki değerleri hakkında eleştiri gelmemiştir” diye konuştu.