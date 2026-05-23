Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği sürüyor. Küresel piyasalarda ons altındaki gerileme iç piyasada da fiyatların hafif aşağı yönlü seyretmesine neden oldu. Yatırımcılar ve altın almayı düşünen vatandaşlar "Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte serbest piyasadan alınan son dakika güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda ons altının 4.509 dolar seviyelerine çekilmesiyle birlikte, yurt içinde de altın türlerinde ibre kırmızıya döndü. Geçtiğimiz aylardaki tarihi rekor serilerinin ardından altın piyasasında şu sıralar dengelenme çabası öne çıkıyor.

23 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyat Listesi

Gram Altın: Alış 6.630 TL | Satış 6.638 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.608 TL | Satış 10.841 TL

Yarım Altın: Alış 21.149 TL | Satış 21.682 TL

Tam Altın: Alış 43.020 TL | Satış 43.349 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 42.432 TL | Satış 43.233 TL

Ons Altın: 4.509 Dolar