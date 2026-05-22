Uzun yolculukların araç üzerindeki yükü artırdığına dikkat çeken Dalkıran, günlük kullanım sırasında önemsenmeyen bazı arızaların bayram trafiğinde ciddi problemlere neden olabileceğini ifade etti. Araçta yanan ikaz lambalarının ya da düşük lastik basıncı gibi uyarıların ertelenmemesi gerektiğini belirten Dalkıran, yoğun trafikte küçük ihmallerin büyük mağduriyetlere dönüşebileceğini dile getirdi.

Akü, yağ ve fren kontrolleri ihmal edilmemeli

Bayram öncesinde araçların temel bakım süreçlerinden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Dalkıran, motor yağı, fren sistemi, soğutma suyu, lastikler ve akülerin mutlaka gözden geçirilmesini önerdi. Özellikle üç yılı geçen akülerde performans kaybı yaşanabileceğini belirten Dalkıran, kısa sürede yapılacak bir testin olası arızaların önüne geçebileceğini söyledi.

Aşınmış lastikler yağışlı havalarda risk yaratıyor

Lastiklerin sürüş güvenliği açısından kritik rol oynadığını belirten Dalkıran, servislerde kontrol edilen birçok araçta lastik diş derinliğinin yasal seviyenin altında çıktığını ifade etti. Yağışlı havalarda aşınmış lastiklerin fren mesafesini uzattığını vurgulayan Dalkıran, uzun yola çıkmadan önce lastiklerin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Bakım randevuları son güne bırakılmamalı

Bayram öncesi servislerde yoğunluk yaşandığını ifade eden Dalkıran, araç sahiplerinin bakım işlemlerini son günlere bırakmasının hem zaman kaybına hem de planlama sorunlarına yol açtığını söyledi. Erken yapılan bakım sayesinde araçların daha kapsamlı kontrol edildiğini belirten Dalkıran, planlı hareket eden sürücülerin daha güvenli bir yolculuk gerçekleştirebileceğini ifade etti.

“Düzenli bakım sürüş güvenliği için önemli”

Araç bakımının yalnızca teknik performans açısından değil, yol güvenliği bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Dalkıran, tatil öncesinde yapılan kontrollerin sürücülere güvenli ve sorunsuz bir seyahat imkanı sunduğunu belirtti.