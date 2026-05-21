ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX’in, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) halka arz başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Söz konusu başvuruda şirketin finansal yapısı, risk unsurları ve elde edilecek gelirlerin kullanım planlarına ilişkin kapsamlı bilgiler yer aldığı ileri sürüldü.

Çift hisse yapısı dikkat çekiyor

İddialara göre SpaceX, halka arz sonrasında iki farklı hisse sınıfına sahip olacak.

A grubu hisseler: Halka açık yatırımcılara sunulacak ve hisse başına 1 oy hakkı verecek.

B grubu hisseler: Elon Musk'ın kontrolünde olacak ve hisse başına 10 oy hakkı tanıyacak.

Bu yapı sayesinde Musk’ın, halka arz sonrasında da şirket üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde koruyacağı belirtiliyor.

Büyük yatırım bankaları listede

Halka arz sürecine liderlik ettiği öne sürülen finans kurumları arasında dünya devleri yer alıyor: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup ve JPMorgan Chase gibi büyük yatırım bankalarının sürece dahil olduğu iddia ediliyor.

“Trilyon dolarlık halka arz” beklentisi

ABD basınında yer alan yorumlara göre bu halka arz gerçekleşirse, piyasa değeri açısından tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilir. Hatta SpaceX’in ilk işlem gününde “trilyon dolarlık şirket” statüsüne ulaşabileceği yönünde spekülasyonlar da yapılıyor.

12 Haziran iddiası

Bazı haber kaynaklarında SpaceX hisselerinin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasının 12 Haziran tarihinde planlandığı öne sürülse de, bu tarih henüz resmi olarak doğrulanmış değil.