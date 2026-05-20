Altın piyasasında bugün ibre aşağıyı gösterdi. Gün içinde hem gram altın tarafında hem de yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek ve Ata altında düşüş yaşandı.

Has altın yüzde 0,17 gerileyerek 6 bin 558 liradan işlem görürken, külçe altın da benzer seviyede düşüşle 6 bin 525 liraya kadar indi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla en çok takip edilen ürünlerden biri olan çeyrek altın ise yüzde 1,20 değer kaybetti. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 497 lira, satış fiyatı ise 11 bin lira olarak kaydedildi.

Ata Cumhuriyet altında da düşüş yüzde 1’i aştı. Ata altının alış fiyatı 43 bin 188 liraya gerilerken, satış fiyatı 46 bin 500 lira seviyesinde yer aldı.

Piyasada gözler şimdi hem dolar kuruna hem de küresel piyasalardan gelecek yeni ekonomik verilere çevrildi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Has Altın

Alış: 6.558,03 TL Satış: 6.610,70 TL Külçe Altın

Alış: 6.525,24 TL Satış: 6.580,28 TL Ata Cumhuriyet Altını

Alış: 43.188,27 TL Satış: 46.500,00 TL Çeyrek Altın

Alış: 10.497,23 TL

Satış: 11.100,00 TL