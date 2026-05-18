Türkiye’de yıllardır en büyük toplumsal sorunlardan biri olan trafik kazaları, her bayram ve tatil dönüşünde acı tablolarla yeniden gündeme geliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; şerit ihlalleri, aşırı hız, drift, makas atma ve trafik magandalığı nedeniyle yaşanan facialar, binlerce ailenin hayatını etkiliyor.

DİSİPLİN VARSA GÜVENLİK GELİR: TRAFİKTE CEZA ARTTI, MAGANDALIK AZALDI

Uzmanlara göre sorunun temelinde yalnızca kural eksikliği değil; kuralların uygulanmaması, denetim yetersizliği ve cezasızlık algısı yatıyor. Uzun yıllar boyunca müdahale edilmeyen ihlallerin zamanla normalleştiği, bunun da toplumsal güvenlik sorununa dönüştüğü belirtiliyor.

TRAFİK PSİKOLOJİSİ İHLALLERİN NEDENİNİ ORTAYA KOYUYOR

Gazetemiz SONSÖZ’e değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Suç Araştırmaları Uzmanı, Emniyet Eski Yöneticisi Mustafa Böğürcü, trafik psikolojisinin sürücü davranışlarının anlaşılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Böğürcü, araştırmalara göre trafik ihlallerinin büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, bazı sürücülerde risk alma eğilimi, saldırganlık ve “bana bir şey olmaz” düşüncesinin kuralları ihlal etmeyi artırdığını ifade etti.

Vicdan ve içsel motivasyonun her bireyde aynı düzeyde olmadığını vurgulayan Böğürcü, bu noktada dışsal yaptırımların yani denetim ve cezaların davranış değişikliği oluşturduğunu kaydetti.

CAYDIRICILIKTA EN ETKİLİ UNSUR: “MUTLAKA YAKALANIRIM” ALGISI

Trafik psikolojisinde önemli bir yere sahip olan “Caydırıcılık Teorisi”ne değinen Böğürcü, cezanın etkisinin; kesinlik, hızlılık ve şiddet olmak üzere üç temel unsura dayandığını belirtti. Araştırmalarda en etkili unsurun “kesinlik” olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Böğürcü, sürücülerde “mutlaka yakalanırım” algısı oluştuğunda ihlal oranlarının belirgin şekilde düştüğünü söyledi.

RAKAMLAR CEZALARIN CAYDIRICILIĞINI GÖSTERDİ

Trafik kanununda yapılan yeni düzenlemeler sonrası denetimlerin artırılması ve cezaların ağırlaştırılmasıyla birlikte birçok ihlal türünde ciddi düşüş yaşandı.

