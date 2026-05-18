Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

21 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla birçok şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tutuklama kararı verildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.