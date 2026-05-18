Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mayıs Pazartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MGM’nin paylaştığı tahminlere göre; Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis’in yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış görülecek. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının ise İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağışlara karşı vatandaşların güncel hava durumu duyurularını takip etmesini istedi.

Başkentte bugün hava nasıl olacak?

Ankaralılar yeni haftaya serin ve kapalı bir havayla başlayacak. Meteoroloji verilerine göre başkentte gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra bazı ilçelerde kısa süreli yağış geçişleri görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklığının ise 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor.