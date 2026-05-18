İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin ihalelerinin şüphelilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği iddiasıyla, 58 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

57 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)