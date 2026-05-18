Çorum’dan İstanbul’a uzanan hayat

Bugün 18 Mayıs. Türkiye’de özellikle sol görüşlü kesimlerin her yıl andığı isimlerden biri olan İbrahim Kaypakkaya, ölümünün 53’üncü yılında yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, düzenlenen anma etkinlikleri ve açılan pankartlarla Kaypakkaya’nın adı bugün yine sık sık konuşuluyor.

1949 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Kaypakkaya, üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi. Öğrencilik yıllarında siyasi hareketlerin içinde yer almaya başladı. O dönem Türkiye’de sağ-sol çatışmalarının arttığı, sokakların karıştığı yıllardı. Kaypakkaya da özellikle sol hareket içinde öne çıkan genç isimlerden biri oldu.

Sol hareket içinde dikkat çeken isimlerden biri oldu

Bir süre farklı sol gruplarla hareket eden Kaypakkaya, daha sonra kendi siyasi çizgisini oluşturdu. Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist’in kuruluşunda yer aldı. Yazdığı yazılar ve yaptığı çıkışlarla sadece devletle değil, sol hareketin içindeki bazı gruplarla da ters düştü.

Özellikle Kürt meselesi ve Kemalizm hakkında yaptığı değerlendirmeler yıllar boyunca tartışıldı. Destekçileri onu dönemin en cesur isimlerinden biri olarak görürken, eleştiriler de beraberinde geldi.

Ölümü yıllardır tartışılıyor

1973 yılında Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmanın ardından yaralı halde yakalandı. Daha sonra Diyarbakır Cezaevi’ne götürülen Kaypakkaya, 18 Mayıs 1973’te hayatını kaybetti.

Ölümüne ilişkin tartışmalar ise yıllardır devam ediyor. Destekçileri işkence sonucu hayatını kaybettiğini savunurken, olay Türkiye siyasi tarihinin en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Her 18 Mayıs’ta yeniden gündeme geliyor

Aradan geçen yıllara rağmen İbrahim Kaypakkaya’nın adı özellikle her 18 Mayıs’ta yeniden gündeme geliyor. Türkiye’nin birçok kentinde anmalar yapılırken, sosyal medyada da binlerce paylaşım yapılıyor. Kaypakkaya’nın siyasi mirası ve Türkiye’de bıraktığı etki ise hala tartışılmaya devam ediyor.