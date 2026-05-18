TÜRK Hava Yolları (THY) Antalya Havalimanı'nda özel yolcu salonunu hizmete açtı. Havayolu şirketi tarafından Antalya Havalimanı'nda hizmete açılan özel yolcu salonu konforunu ön planda tutan yeni alan, modern mimari anlayışı ve kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 bin 030 metrekare büyüklüğünde projelendirilen özel yolcu salonu, 270 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 150 iş gününde tamamlanan proje kapsamında; toplantı odaları, sessiz görüşme alanı, VIP odası, aile odası, çocuk oyun alanı, yolcu giyinme odaları, dua alanları ve farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik dinlenme bölümleri yer alıyor. Antalya'nın falezleri, kıyı topografyası ve tarihsel dokusundan ilham alınarak tasarlanan projede; doğal taş dokuları, sıcak tonlu ahşap yüzeyler, bronz detaylar ve dolaylı aydınlatma unsurları ön plana çıkıyor. Farklı oturma alanları, çalışma bölümleri ve yarı özel dinlenme alanları ise akışkan bir mekânsal kurgu ile bir araya getiriliyor.