Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. EGO genel Müdürlüğü, belediyeye ait otobüsler, Metro ve ANKARAY'ın gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, uygulama, 19 Mayıs Salı günü boyunca geçerli olacak ve seferler Cumartesi çalışma programına göre düzenlenecek. Başkentte kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar, EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek.

Özel Halk Otobüsleri Ücretli Devam Edecek

Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı araçları kapsayacak. Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise normal ücret tarifesiyle hizmet vermeyi sürdürecek.

Yoğunluk Olursa Ek Sefer Yapılacak

Yetkililer, özellikle Kızılay, Ulus, Anıtkabir çevresi ve kutlama alanlarında oluşabilecek yoğunluğun gün boyunca takip edileceğini belirtti. İhtiyaç halinde ek otobüs ve tren seferlerinin devreye alınacağı açıklandı.