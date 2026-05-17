Yeni sezonda büyük umutlarla başlayan ancak reyting yarışında beklenen başarıyı yakalayamayan dört dizi için final kararı alındı. “Delikanlı”, “Kıskanmak”, “Cennetin Çocukları” ve “Kuruluş Orhan” yakın tarihlerde ekran macerasını sonlandıracak.

Televizyon kanallarında yaşanan sert reyting rekabeti nedeniyle bazı yapımlar için peş peşe final kararları gelirken, dizilerin yayın tarihleri de netleşti.

İşte Final Yapacak Diziler ve Tarihleri

18 Mayıs 2026 Pazartesi: Delikanlı

19 Mayıs 2026 Salı: Kıskanmak

8 Haziran 2026 Pazartesi: Cennetin Çocukları

10 Haziran 2026 Çarşamba: Kuruluş Orhan

“Delikanlı” Reytinglere Yenildi

Sezona iddialı başlayan “Delikanlı”, güçlü hikayesine rağmen reytinglerde beklenen çıkışı yakalayamadı. Özellikle pazartesi akşamları yayınlanan yapımın, rakibi “Uzak Şehir” karşısında istenen izlenme oranlarına ulaşamadığı öğrenildi. Kanal yönetiminin bu nedenle final kararı aldığı belirtildi.

“Kıskanmak”ın İkinci Sezon Planı İptal Edildi

NOW ekranlarında yayınlanan “Kıskanmak”, sezon başında dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle öne çıkan dizinin ilerleyen bölümlerde reyting kaybı yaşadığı ifade edildi.

Dizinin ikinci sezon için planlandığı ancak son aşamada bu kararın iptal edildiği öne sürüldü. “Kıskanmak”, 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak 33. bölümüyle final yapacak.

“Cennetin Çocukları” Ekranlara Veda Ediyor

Başrollerini Burak Serdar Şanal ile Buse Meral’in paylaştığı “Cennetin Çocukları” da final kararı alan yapımlar arasına katıldı. Beklenen reyting başarısını elde edemeyen dizinin 8 Haziran’da ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

“Kuruluş Orhan”da Yüksek Maliyet Etkisi

Büyük bütçeyle hazırlanan dönem dizisi “Kuruluş Orhan”ın final kararında yüksek prodüksiyon maliyetlerinin etkili olduğu iddia edildi. Dizinin beklenen çift haneli reyting oranlarına ulaşamaması nedeniyle projenin sürdürülebilir olmadığı konuşuluyor.

Öte yandan, “Kuruluş Osman” dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit’in ayrılığı sonrası hikayenin “Kuruluş Orhan” adıyla devam etmesi dikkat çekmişti. Başrole Mert Yazıcıoğlu’nun gelmesiyle yeni bir dönem başlasa da bu değişimin reytinglere olumlu yansımadığı belirtildi.