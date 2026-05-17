Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kadıyayla Sokak’taki tekstil atölyesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İş yerinden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.