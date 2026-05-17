Başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül, yeni sezonda ekrana gelecek “Başkalarının Hayatı” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Akgül, Ay Yapım imzalı yapımda Doktor Sarp karakterine hayat verecek.

Son olarak “Sahipsizler” dizisinde yer alan oyuncunun yeni projesi merak konusuydu. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve Star TV ekranlarında yayınlanacak diziyle anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Burak Müjdeci’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizide Akgül’ün canlandıracağı Sarp karakteri, üniversiteli Hülya’ya (Eylül Lize Kandemir) duygusal bir yakınlık hissedecek.

Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan “Başkalarının Hayatı”, Meksika yapımı “Ruby” dizisinden uyarlanıyor. Dizinin diğer başrol karakterleri Emir ve Neslihan’ı kimin canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yeni proje, şimdiden sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.