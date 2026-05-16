Bodrum merkezli 3 ilde, 105 milyon 700 bin TL’lik mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları dolandırdığı ve tehdit ederek mal varlıklarını ele geçirdiğini tespit etti.

Lüks Konut ve Hesaplar Hedef Alındı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdurları belediye encümeni olarak tanıttıkları kişilerle görüştürerek kamu arazisi vaadinde bulunduğu, ayrıca evlilik ve iş ortaklığı sözleriyle güven sağladığı belirlendi. Şüphelilerin Bodrum ve İzmir’deki lüks konutlar, ziynet eşyaları ve banka hesaplarındaki paraları da içeren toplam 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle ele geçirdikleri ifade edildi.

3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

12 Mayıs’ta Muğla’nın Bodrum ilçesi merkezli Adana ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü üyelerinin büyük bölümü gözaltına alındı.

7 Şüpheli Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.