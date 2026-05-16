Palandöken ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz İ. yönetimindeki 25 HO 1079 plakalı özel halk otobüsü ile Elif K.Y. idaresindeki 34 DCK 404 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan yolculardan Serpil K. otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada sürücü Elif K.Y. ile birlikte İlayda K., Saltuk M.K., Nur M.K. ve Serpil K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.