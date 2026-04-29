Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi’nde bir inşaat alanında yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. Mumcu Caddesi üzerinde devam eden temel kazısı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusuna zarar verdi.

Hasar gören borudan yüksek basınçla gaz çıkışı yaşanırken, çevrede yoğun gaz kokusu hissedildi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz dağıtım şirketine bağlı acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Gaz Sızıntısı Korkuttu

Patlama sonrası yayılan gaz, çevrede endişeye yol açtı. Olası bir tehlikeye karşı ekipler hızla güvenlik önlemleri alırken, inşaat alanı çevresinde kontrollü çalışma başlatıldı.

Ekipler Kısa Sürede Müdahale Etti

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından hasar gören boruya kelepçe takarak sızıntıyı kontrol altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından bölgede herhangi bir risk kalmadığı bildirildi.