İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum’da düzenlenen **“Mülki İdarede, Kamu Düzeni ve Güvenliği Vizyonunu Değerlendirme Toplantısı”**nda yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” vizyonu, kamu güvenliği, radikalleşme, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler başta olmak üzere birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

32 ilde görev yapan 150 kaymakamın katılımıyla Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çiftçi, mülki idare amirlerinin devlet ile millet arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye, Güvenlikten Taviz Anlamına Gelmez”

Toplantının en önemli başlığı olarak “Terörsüz Türkiye” hedefini değerlendiren Çiftçi, terörün yalnızca güvenlik değil, toplumsal birlik ve ekonomik istikrar açısından da büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, “Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan stratejik bir adımdır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz; bu hedef, güvenlikten taviz anlamına gelmez” dedi.

Radikalleşme ve Dijital Tehdit Uyarısı

Radikalleşmenin çok boyutlu bir tehdit haline geldiğini belirten Çiftçi, özellikle gençlerin dijital platformlar üzerinden risk altında olduğuna dikkat çekti.

Aile içi sorunlar, sosyal dışlanma ve ekonomik kırılganlık gibi unsurların radikalleşmeyi tetiklediğini ifade eden Çiftçi, mücadelenin yalnızca güvenlik değil; sosyal, kültürel ve psikolojik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

Organize Suç ve Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yeni güvenlik anlayışının en kritik başlıklarından biri olduğunu belirten Çiftçi, suç örgütlerinin artık dijital ve uluslararası bağlantılarla hareket eden hibrit yapılara dönüştüğünü ifade etti.

Çiftçi, “Yeni güvenlik anlayışı, suçu oluşmadan önleyen ve riski önceden analiz eden bir yapıya dayanmalıdır” dedi.

Sahipsiz Hayvanlar ve Kamu Düzeni Vurgusu

Sahipsiz sokak hayvanları konusuna da değinen Çiftçi, bu durumun kamu güvenliği, halk sağlığı ve şehir düzeni açısından önemli bir mesele olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, yerel yönetimlerle koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KADES ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Kadına yönelik şiddetin toplumsal huzuru tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Çiftçi, 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

KADES uygulamasının önemine değinen Çiftçi, “KADES’e gelen her ihbar, devlete uzanan bir yardım çağrısıdır” ifadelerini kullandı.

Trafik Güvenliği ve Can Kaybı Vurgusu

Trafik kazalarının ciddi can kayıplarına neden olduğunu belirten Çiftçi, 2025 yılı verilerine göre 6 binin üzerinde vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Denetimlerin yanı sıra trafik kültürünün toplumda yerleşmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, “En büyük kayıp insan hayatıdır” dedi.

Okul Güvenliği ve Genelge Vurgusu

Okul güvenliğinin öncelikli konu olduğunu belirten Çiftçi, akran zorbalığı, madde kullanımı ve dijital tehditlere karşı okullarda alınan önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.

“Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Genelge”nin eksiksiz uygulanmasını isteyen Çiftçi, hiçbir güvenlik zafiyetine izin verilemeyeceğini ifade etti.

Bekçiler Okul ve Park Çevrelerinde Görev Yapacak

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev alanlarının genişletildiğini açıklayan Çiftçi, bekçilerin özellikle okul ve park çevrelerinde gündüz saatlerinde de görev yapabileceğini belirtti.

Sosyal Medya Uyarısı

Mülki idare amirlerini sosyal medya konusunda uyaran Çiftçi, bu alanın kamu hizmeti amacıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.

“Sosyal medya kişisel şov ve reklam alanına dönüştürülmemelidir” diyen Çiftçi, yeni bir sosyal medya kullanım rehberi hazırlanacağını da duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele

Dezenformasyonun küresel ölçekte en büyük risklerden biri haline geldiğini belirten Çiftçi, yapay zeka ve deepfake teknolojileriyle yanlış bilginin daha hızlı yayıldığını söyledi.

Doğru ve hızlı bilgilendirme dengesinin önemine dikkat çeken Çiftçi, kamu kurumlarının kriz anlarında şeffaf ve hızlı iletişim kurması gerektiğini ifade etti.