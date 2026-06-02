Kurban Bayramı tatilinde Bolu’nun doğa harikası alanları yoğun ilgi gördü. Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, 9 günlük tatil boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bolu’ya bayram tatili süresince çok sayıda yerli turist geldi. Tatilciler özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek için milli parkları ve tabiat parklarını tercih etti.

Abant, Yedigöller ve Gölcük’e Yoğun İlgi

Bayram tatili boyunca en çok ziyaret edilen noktalardan biri Abant Gölü Milli Parkı oldu. Abant’a 9 bin 274 araç giriş yaptı.

Doğal gölleri ve orman dokusuyla bilinen Yedigöller Milli Parkı ise 877 araç ile ziyaretçilerini ağırladı.

Çam ormanları arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı’na da 6 bin 68 araç giriş yaptı.

Toplam 16 Bin 219 Araç Giriş Yaptı

Bolu’daki milli parklar ve tabiat parklarına bayram tatili boyunca toplam 16 bin 219 araç giriş yaptı. Günübirlik turlar ve bireysel ziyaretlerle birlikte binlerce kişi, bölgenin doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı.

Ziyaretçiler, özellikle göl manzaraları ve orman içi yürüyüş alanlarında vakit geçirerek bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi.