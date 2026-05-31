Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Dönüş yolculuklarını tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. Bölgede trafik yoğunluğunun gün boyu ve gece de devam etmesi bekleniyor.