Bolu’da, Tanju Özcan’ın hem müşteki hem de sanık olarak yer aldığı “tehdit ve şantaj” davasının ikinci duruşması görüldü. Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, Özcan’ın savunması gündeme damga vurdu.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılan Özcan, kendisine yöneltilen şantaj suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Özcan, “Tarafıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir suçu işleyen birinin aynı suçtan başkalarını şikayet etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi.

“Mesajlar suç değil ama hataydı”

Özcan, Öznur Ç. ile geçmişte birkaç kez mesajlaştığını doğrularken, bu durumun yanlış bir davranış olduğunu kabul etti. Ancak mesaj içeriklerinin suç teşkil etmediğini savundu:

“2024 yılından bu yana birkaç defa mesajlaşmalar gerçekleşmiştir. Benim konumumdaki birinin bu tür mesajlar göndermesi doğru olmamıştır. Mesajlaşmalarda TCK’ya aykırı bir unsur yoktur ancak eşime karşı bir özür borcum vardır.”

“İftiraya uğradım” iddiası

Duruşmada, Öznur Ç.’nin önceki ifadelerinde yer alan iddialara da yanıt veren Özcan, söz konusu beyanların “iftira” olduğunu öne sürdü. Özcan, bu iddialar nedeniyle şoförünün özel hayatının da olumsuz etkilendiğini belirterek, nikahının iptal edildiğini söyledi.

“Amaç itibar suikastı”

Davaya konu mesajların kasıtlı şekilde gündeme getirildiğini savunan Özcan, sürecin siyasi bir boyutu olduğunu iddia etti. Özcan, “Bu davanın amacı cezalandırılmam değil, yıllar içinde elde ettiğim konumun yıpratılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka ile üretildi” iddiası

Özcan, dava dosyasına giren bazı mesaj kayıtlarının gerçek olmadığını öne sürerek, “Mesajların yapay zeka veya başka yöntemlerle oluşturulduğunu düşünüyorum” dedi.

Öte yandan iddianamede, Tanju Özcan hakkında “şantaj” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan toplam 12 yıla kadar hapis istemi bulunuyor.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.