50. Yıl İzzet Baysal İlköğretim Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte yürüyüş yaptı. Demokrasi Meydanında toplanan yaklaşık 500 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptı. 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan öğrenciler ile velileri ve öğretmenler, aynı zamanda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda yaşanan saldırılara da dikkat çekti. Caddede bulunan vatandaşlar da alkışlarla öğrencilere destek verdi.