Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Özcan için 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği bildirildi.

178 sayfalık iddianame kabul edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 178 sayfalık iddianamede, 6’sı tutuklu toplam 19 sanık yer aldı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

Sanıklar hakkında “irtikap”, “irtikaba teşebbüs”, “rüşvet alma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “rüşvete aracılık”, “yalan tanıklık” ve “suçluyu kayırma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Zincir marketler ve rüşvet iddiaları

İddianamede, bazı zincir marketlerin belediye iştiraki üzerinden reklam sözleşmesi yapmaya zorlandığı, bu sözleşmeleri imzalamayan işletmelere ise denetim ve yaptırımlar uygulandığı öne sürüldü.

Ayrıca bazı müteahhitlerden ruhsat işlemleri karşılığında para talep edildiği, bu kapsamda 2,5 milyon TL’ye varan rüşvet iddialarının soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.

263 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede Tanju Özcan için çok sayıda suçlamadan toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar hakkında da farklı suçlamalardan değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Özcan suçlamaları reddetti

İddianamede yer alan ifadesinde Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, belediyenin faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü savundu.