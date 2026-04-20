Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin drenaj kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 5 kişi de yaralandı.

Araç Kontrolden Çıktı, Kanalda Durabildi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Salihli’ye bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde meydana geldi. Şerif Ç. (32) yönetimindeki 35 LK 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu.

Kazada sürücü Şerif Ç. ile araçta bulunan Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı.

1’i Çocuk 2 Kişi Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralılardan 8 yaşındaki Nasıf Çalış Salihli Devlet Hastanesi’nde, Hakan Sey ise özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların Durumu Ciddi

Durumu ağır olan Senay Ç. ve Filiz A., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.