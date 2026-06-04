Manisa'nın Salihli ilçesinde attan düşüp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Nihal Gürel'in (62) bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Salihli'de yaşayan 2 çocuk annesi Nihal Gürel, 30 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında arkadaşlarıyla Adala Mahallesi'ndeki bir at çiftliğine gitti. Gürel, burada bindiği attan dengesini kaybedip, düştü. Başını çarpıp, ağır yaralanan Gürel, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Gürel'in, dün saat 22.30 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hastane yetkilileri, Gürel'in organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Ailenin onay vermesi ile Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla Gürel'in karaciğeri, böbrekleri, kalbi ve korneaları ameliyatla alındı. Alınan organların nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ilgili sağlık merkezlerine gönderildiği bildirildi. Öte yandan Gürel'in cenazesini yarın toprağa verileceği öğrenildi.