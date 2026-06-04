CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ile Suat Özçağdaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi.

Başsavcılık, dosya üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda soruşturmanın Ankara’da yürütülmesinin daha uygun olduğuna hükmederek yetkisizlik kararı verdi. Karar doğrultusunda dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Böylece soruşturmanın bundan sonraki seyri Ankara’da şekillenecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı inceleyerek soruşturmaya ilişkin yeni adımlar atması bekleniyor.

Yetkisizlik kararı, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmezken, dosyanın görevli ve yetkili savcılık tarafından ele alınmasının önünü açıyor. Söz konusu kararla birlikte gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüteceği sürece çevrildi.