Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Şebnem Ferah, yaklaşık 6 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserle hayranlarıyla yeniden buluştu. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında sahneye çıkan sanatçı, geceye unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin Açılışını "Okyanus" ile Yaptı

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, geri dönüş konserinin açılışını sevilen şarkılarından "Okyanus" ile gerçekleştirdi. Sanatçının sahneye çıkışı, konser alanını dolduran hayranlarının yoğun alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

"Yokluğunuzda Sizin Evim Olduğunuzu Anladım"

Konser boyunca dinleyicileriyle hasret gideren Şebnem Ferah, sahnelere ara verdiği döneme ilişkin duygularını da paylaştı. Yeniden dinleyicileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren sanatçı, "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Ferah'ın bu açıklaması, konser alanındaki binlerce hayranı tarafından uzun süre alkışlandı.

Ünlü İsimler Konserde Buluştu

Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri, sanat, müzik, televizyon ve spor dünyasından birçok ünlü ismi de bir araya getirdi. Konseri takip eden isimler arasında Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Zeynep Bastık, Derya Uluğ, Tolga Sarıtaş, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez, Şebnem Bozoklu ve Zehra Güneş yer aldı.

Yoğun Talep Sonrası Yeni Konser Tarihleri Açıklandı

Konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve hayranlardan gelen yoğun talep üzerine Şebnem Ferah'ın konser takvimine yeni tarihler eklendi. Sanatçı, 13 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden İstanbul'da sahne alacak.

Öte yandan konser gecesi boyunca Şebnem Ferah ile ilgili paylaşımlar sosyal medya platformlarında büyük ilgi görürken, sanatçının adı Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.