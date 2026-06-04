Türkiye gayrimenkul piyasasında uzun süredir beklenen hareketlenme sinyalleri gelmeye başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 2026 konut ve işyeri satış verilerini değerlendiren Ankara Mimarlar ve İnşaatçılar Derneği Başkanı Mimar Yasir Karaca, sektörde kontrollü bir canlanma yaşandığını belirterek, özellikle ilk el konut satışları ile ipotekli işlemlerdeki yükselişin dikkat çekici olduğunu söyledi. Ancak Karaca, ikinci el konut satışları ve yabancı yatırımcı talebindeki zayıflığın devam ettiğini vurgulayarak, piyasadaki toparlanmanın henüz kalıcı ve dengeli bir büyüme düzeyine ulaşmadığını kaydetti.

“PİYASA TEMKİNLİ CANLANMA DÖNEMİNE GİRDİ”

Nisan ayı verilerinin sektördeki eğilimleri net biçimde ortaya koyduğunu belirten Karaca, konut satışlarındaki artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tüm göstergelerin aynı ölçüde güçlü olmadığını söyledi. Karaca, “Türkiye gayrimenkul piyasasında temkinli canlanma dönemine girildiğini gösteriyor. Özellikle ilk el konut satışlarındaki artış ve ipotekli satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekiyor. Ancak ikinci el satışlar ve yabancıya satış tarafındaki zayıflık, piyasadaki toparlanmanın henüz tam anlamıyla dengeli olmadığını ortaya koyuyor.” dedi.

“KONUT STOKLARI ERİMEYE BAŞLADI”

Konut piyasasında en dikkat çekici gelişmenin ilk el satışlarda yaşanan yükseliş olduğunu ifade eden Karaca, müteahhitlerin ellerindeki stokları azaltmaya başladığına dikkat çekti. Nisan ayında ilk el konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306’ya yükseldiğini belirten Karaca, bu verinin sektör açısından önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

Karaca, “Nisan ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306’ya yükseldi. Bu veri birkaç açıdan önemli; müteahhitlerin stok eritmeye başladığını gösteriyor, yeni projelere yönelik talebin yeniden hareketlendiğine işaret ediyor ve tüketicinin ‘fiyatlar daha da yükselecek’ beklentisiyle alıma yöneldiğini düşündürüyor.” ifadelerini kullandı.

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