Gazetecilik çoğu zaman sorunları görünür kılmakla sınırlı kalıyor. Ancak bazı haberler ve bazı yazılar, yayımlandıkları sayfaların ötesine geçerek hayatın içine dokunabiliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara'da yaşanan ve bugün "Burada Okur Yazar Köşesi Parkı" adıyla bilinen hikâye de bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Gazeteci-yazar Umut Özkan'ın Hürriyet Ankara'nın "Burada Okur Yazar" köşesine gönderdiği yazılarla gündeme taşıdığı sorun, zamanla bir mahalle talebine, ardından da kamu hizmetine dönüştü.

Okur Yazar Köşesi Parkı'nın ortaya çıkış hikâyesini Gazetemiz Sonsöz'e anlatan Gazeteci-Yazar Umut Özkan, yerel gazeteciliğin toplumsal sorunların çözümünde önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Yıllar önce kaleme aldığı yazılarla gündeme taşıdığı parkın bugün vatandaşların hizmetinde olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Özkan, bu sürecin vatandaşın sesi ile kamu hizmetinin buluştuğu örneklerden biri olduğunu belirtti.

UNUTULMUŞ BİR PARKIN HİKÂYESİ

Her şey Hacettepe Hastanesi Acil Servisi yakınlarında bulunan küçük bir parkın durumu ile başladı. Uzun süre bakım görmeyen, yıpranan ve işlevini kaybeden park, çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekse de çözüm üretilemiyordu.

Umut Özkan, bölgedeki sorunu yerel basının en etkili araçlarından biri olan okur köşesine taşıdı. 2021 yılında kaleme aldığı yazılarda, parkın yeniden düzenlenmesi gerektiğini anlattı. Bölgedeki vatandaşların beklentilerini ve yaşanan eksiklikleri kamuoyunun gündemine taşıdı.

YAZILANLAR KARŞILIK BULDU

Yazılar yayımlandıktan sonra konu yalnızca okurların değil, yerel yöneticilerin de dikkatini çekti. Parkta yenileme çalışmaları başlatıldı. Peyzaj düzenlemeleri yapıldı, oturma alanları yenilendi ve kullanılmayan alan yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Böylece bir okur mektubuyla başlayan süreç, doğrudan kamu yararı üreten bir projeye dönüştü.

KAMU HİZMETİNE DÖNÜŞEN KALEM

Hikâyenin en dikkat çekici yanı ise dönüşümün yalnızca parkın yenilenmesiyle sınırlı kalmaması oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partiler üstü bir uzlaşıyla alınan kararla parka "Burada Okur Yazar Köşesi Parkı" adı verildi.

Böylece yıllarca vatandaşların sorunlarını dile getiren gazete köşesi, Ankara'nın merkezinde kalıcı bir simgeye dönüştü. Bir anlamda köşe yazısı sayfadan çıktı, sokağa taşındı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.