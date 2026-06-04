CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, olası yeni parti senaryolarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mutlak butlan kararının ardından siyasi kulislerde gündeme gelen yeni parti iddialarıyla ilgili konuşan Özel, ikinci bir siyasi parti seçeneğinin değerlendirilebileceğini ancak CHP'den ayrılma gibi bir kararlarının bulunmadığını vurguladı.

"CHP'yi Bırakıp Yeni Partiye Geçme Kararlılığımız Yok"

Özgür Özel, açıklamasında, "İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp bu partiye geçiyoruz' diye bir kararlılığımız yok" ifadelerini kullandı.

Parti içinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Özel, yürüttükleri siyasi sürecin bir iktidar yürüyüşü olduğunu ancak bunun CHP'den kopuş anlamına gelmediğini söyledi.

Gözler Parti İsmi ve Kuruluş Takvimine Çevrildi

Özel'in açıklamalarının ardından siyasi kulislerde olası yeni parti hazırlıkları yeniden gündeme geldi. Parti ismine ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi bulunmazken, kulislerde kuruluş çalışmalarının resmi süreçlerin tamamlanması ve mazbatanın alınmasının ardından başlayabileceği konuşuluyor.

Öte yandan yeni partiye ilişkin herhangi bir resmi kuruluş takvimi veya isim açıklaması yapılmış değil. Siyasi çevrelerde, önümüzdeki dönemde konuya ilişkin yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.