Çankaya Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde temizlik, bakım, yenileme ve ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların daha konforlu ve sağlıklı bir yaz geçirmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, özellikle yoğun kullanılan bölgelerde kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Kızılay'da Kaldırımlar Yenileniyor

Çankaya Belediyesi ekipleri, yaya güvenliğini artırmak ve kaldırımların işgal edilmesini önlemek amacıyla Kızılay bölgesinde bulunan plastik delinatörleri metal kompozit delinatörlerle değiştirmeye başladı.

İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan Kızılay'da yürütülen çalışmalar kapsamında, araçların kaldırımlara park etmesini engellemek ve yayaların daha rahat hareket etmesini sağlamak için metal aparatlar yerleştiriliyor.

Çöp Konteynerleri Temizlenip Yenileniyor

İlçe genelindeki bakım ve düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımını gerçekleştiriyor. Yenilenen konteynerlerde bilgilendirme ve yönlendirme görselleri de güncellenerek kent estetiğine katkı sağlanıyor.

İlaçlama Çalışmaları Yoğunlaştırıldı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte parklar, yeşil alanlar ve merkezi noktalarda ilaçlama çalışmalarını artıran Çankaya Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için önlemlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmalarına ilçe genelinde planlanan program doğrultusunda devam edecek.