Çankaya Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği birlik aşuresi etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda birlik ve dayanışma vurgusu yapılırken, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in cezaevinden gönderdiği mesaj da katılımcılarla paylaşıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Güner'in "Hizmet aksamayacak, Çankayalı mağdur olmayacak" anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, cezaevinden gönderdiği mesajın etkinlik alanında okunduğu ifade edildi.

Etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilirken, türkü dinletisi ve semah gösterisi de gerçekleştirildi. Paylaşımda, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı programın, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandığı aktarıldı.

Çankaya Belediyesi, paylaşımında gelecek yıllardaki aşure etkinliklerinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katılımıyla gerçekleştirilmesi temennisine yer verdi.