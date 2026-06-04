CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları, parti içinde yeni bir siyasi ve hukuki krizin daha kapısını araladı.

Mahkeme kararının ardından eski yönetimin yeniden göreve gelmesiyle oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Parti Sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı'nın, "9 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda konuşacak" açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

CHP Muğla Milletvekili ve hukukçu Cumhur Uzun'dan Sonsöz com.tr’den Abbas Satır’a dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“ÖZGÜR ÖZEL DAVET EDERSE”

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Kemal Kılıçdaroğlu ancak CHP’nin grup Başkanı Özgür Özel’in davet etmesiyle Meclis’e gelebileceğini söyledi.

Cumhur Uzun “Zaten Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Grup seçimlerinden ilgili de grup yönetiminin bir iradesi olabilir, grup başkanının bir iradesi olabilir. Ama genel başkanla grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Parti tüzüğü başka, Meclis iç tüzüğü başkadır.” diye konuştu.

CHP Milletvekili Uzun, 9 Haziran’da grup toplantısı yapılıp yapılmayacağının ancak 8 Haziran Pazartesi günü CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu kararına bağlı olduğunu söyledi.

“KURULTAY YAPILIR, ENGEL YOK”

Yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık makamına dönmesi süreçte, CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için imza sürecini başlatması, parti içindeki dengeleri yeniden hareketlendirdi.

Kurultay’ın yapılmasında hukuki bir engelin olmadığını söylen Cumhur Uzun, “Burada delege iradesini ortaya koyuyor. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok, çağrı yapmak zorunda. Ayrıca toplumda ağır baskı var. Kemal Kılıçdaroğlu, halkın bu baskısının önüne geçemez” diye konuştu.